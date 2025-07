Da Ufes

Autorização para curso de Medicina em São Mateus será assinada nesta terça (22)

Curso no Norte do Espírito Santo foi anunciado em maio pelo ministro da Educação, Camilo Santana; para início das aulas, universidade conta com investimento de R$ 30 milhões

João Barbosa Repórter

Publicado em 21 de julho de 2025

Ceunes, campus de São Mateus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

A portaria para autorização do início do curso de Medicina no campus de São Mateus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai ser assinada nesta terça-feira (22) pelo ministro da Educação, Camilo Santana.>

Para oficialização do curso no Norte do Estado — anunciado em maio por Santana —, o Ministério da Educação (MEC) vai realizar uma solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília, às 15h. A agenda também vai contar com a presença do reitor da Ufes, Eustáquio de Castro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também deve estar no evento.>

Com a assinatura da portaria, o próximo passo é a realização de concurso para a contratação de servidores técnicos e docentes para o campus de São Mateus. Segundo a Ufes, a expectativa é de que sejam abertas 30 vagas para técnicos e 60 para professores.>

Como noticiado por A Gazeta em julho, na data da visita do presidente Lula ao Estado, o curso de Medicina em São Mateus deve contar com 60 alunos por ano. >

>

No campus mateense, segundo a instituição de ensino, um novo prédio já começou a ser construído, como parte de um pacote de investimento de R$ 30 milhões. Os recursos ainda contemplam a compra de equipamentos para as aulas.>

Apesar da conclusão das obras do prédio que vai receber as aulas estar projetada para o final de 2026, ainda segundo a Ufes, com a publicação da portaria, o curso pode começar no início do próximo ano na estrutura já existente da universidade para depois ser transferido ao novo espaço.>

