Novo curso de medicina da Ufes em São Mateus deve ter 60 vagas

Se portaria do Ministério da Educação for publicada ainda neste ano, as aulas já poderão começar em 2026 no campus da Região Norte capixaba

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de julho de 2025 às 19:45

Universidade Federal do Espírito Santo deve começar a ofertar curso de medicina em São Mateus em 2026 Crédito: Ricardo Medeiros

O curso de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em São Mateus, no Norte do Estado, vai contar com pelo menos 60 vagas por ano e as aulas podem começar no início de 2026. No campus mateense, segundo a instituição de ensino, um novo prédio já começou a ser construído, como parte de um pacote de investimento de R$ 30 milhões. Os recursos ainda contemplam a compra de equipamentos para as aulas. >

Na manhã desta sexta-feira (11), durante visita ao Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que aguarda uma articulação de agenda para que o governador Renato Casagrande (PSB) e deputados da bancada capixaba possam ir ao gabinete presidencial em Brasília, no Distrito Federal, para a assinatura de entrega do empreendimento federal.>

Em nota enviada para A Gazeta após a declaração do presidente, a Ufes informou que o reitor Eustáquio de Castro esteve, na terça-feira (8), em uma reunião na Secretaria de Ensino Superior (Sesu) do Ministério da Educação (MEC) para tratar de questões relativas ao curso de medicina, como a oferta de vagas e concurso para docentes e técnicos que vão atuar durante as atividades.>

Agora, segundo a instituição, basta a publicação da portaria do ministro Camilo Santana, da Educação, para que o curso seja oficialmente criado em São Mateus. >

Apesar da conclusão das obras do prédio que vai receber as aulas estar projetada para o final de 2026, ainda segundo a Ufes, com a publicação da portaria, o curso pode começar no início do próximo ano na estrutura já existente da universidade para depois ser transferido ao novo espaço.>

