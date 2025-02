Em Vila Velha

Nova data para interdição de viaduto entre Rodovia do Sol e Darly Santos é divulgada

DER-ES havia comunicado na última semana sobre a intervenção no trecho, mas cancelou horas depois; confira como fica o trânsito na região

As indicações da interdição do viaduto em Vila Velha seguem as seguintes cores: linha Amarela é o desvio de tráfego para as obras do viaduto; linha Verde é tráfego sem alterações e a laranja significa bloqueio de tráfego. (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo )

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) anunciou a nova data da interdição do viaduto que fica no entroncamento da Darly Santos com a Rodovia do Sol, próximo ao Boulevard Shopping, em Vila Velha. A partir das 6h de terça-feira (25) não será mais possível passar pelo local por conta das obras de acesso para os novos bairros da região.

O aviso foi divulgado seis dias após o primeiro comunicado de bloqueio, que acabou adiado por problemas técnicos. A proibição da passagem de veículos faz parte da primeira fase do projeto, que pode durar até novembro.

Para evitar problemas no trânsito, rotas e desvios foram implantados em vários pontos da via. Confira:

Para quem está na Rodovia Darly Santos e deseja seguir sentido Itaparica, Centro de Vila Velha, Terceira Ponte e continuar sentido Vitória, antes de chegar ao viaduto interditado deverá acessar a rua Coronel Otto Neto, que fica atrás do Boulevard Shopping, e acessar a Rodovia do Sol logo em seguida.

Se o condutor estiver na Darly Santos e deseja seguir para Barra do Jucu e Guarapari na Rodovia do Sol, o tráfego permanece sem alteração. Outro sentido que permanece sem alteração é para quem segue de Itaparica e Centro de Vila Velha e que seguir em direção ao bairro Araçás e Darly Santos. Este deve passar em frente ao Boulevard Shopping e seguir a via normalmente como já faz hoje.

Já para os condutores que vêm de Guarapari e Barra do Jucu pela Rodovia do Sol e desejam seguir pela Darly Santos e bairro Araçás devem passar direto pelo entroncamento, andar mais alguns metros à frente, ir até o desvio de giro de quadra construído pela Prefeitura de Vila Velha, onde deverão virar à direita, passar por trás do Dunas Motel, depois virar à esquerda contornando a loja Rio Piscinas, voltar e passar em frente ao Boulevard Shopping novamente e acessar, finalmente, a Darly Santos.

“O local já está todo sinalizado com placas indicando as direções e agentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e da Guarda Civil Municipal de Vila Velha vão atuar em conjunto nas interdições para orientar os condutores e organizar melhor o trânsito. A Guarda Municipal pelo lado da Rodovia do Sol e o BPTran pelo lado da Darly Santos", explicou o DER-ES.

Mudanças

Segundo o órgão, a modificação do espaço vai contar com processo de terraplenagem e pavimentação dos novos acesso aos empreendimentos do entorno. Além disso, será construído uma passagem subterrânea em concreto armado e pavimentação, e a construção de alça de acesso da Rodovia Darly Santos para a Rodovia do Sol.

As obras são de responsabilidade do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e visam melhorar os acessos aos novos bairros do município, atendendo ainda à expansão populacional e criando novas alternativas de retornos.

