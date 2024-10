Motociclista morre em acidente com caminhonete em Barra de São Francisco

Condutor da caminhonete saiu do local, deixando o veículo para trás; ele foi identificado, encontrado pela PM e levado para uma delegacia

Um motociclista de 27 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e uma caminhonete na ES 080, na zona rural de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de quarta-feira (16). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima identificada como Paulo Cezar Martimiano da Silva.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, o motorista envolvido na colisão deixou a caminhonete e saiu do local. Ele foi identificado e os policiais foram até a casa dele, o localizando. O homem contou aos militares que não fugiu, mas temeu pelo lugar ter pouca luminosidade e não haver sinal de telefone, alegando que preferiu ir para o imóvel para solicitar ajuda.

O motorista contou à PM que estava seguindo de Nova Venécia para Barra de São Francisco e se assustou com algum objeto à sua frente, na mesma mão da via. Então, freou bruscamente e fez uma manobra para evitar uma colisão, invadindo a contramão da direção. Em seguida houve a batida com a moto, que estaria sem os faróis ligados, conforme o relato.