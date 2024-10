Homem é preso após incendiar carro de vizinho por vingança em Cariacica

Suspeito diz já ter sido agredido e ameaçado pelo dono do veículo; por outro lado, proprietário do carro diz que homem causa problemas na vizinhança

Um homem de 29 anos foi preso por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira (17) por atear fogo no carro de um vizinho, um Celta do ano 2001, em Bela Aurora, Cariacica. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que Matheus Pereira Santana disse aos policiais que agiu por vingança e que já foi agredido e ameaçado pelo dono do veículo, um Chevrolet Celta ano 2001. Por outro lado, o proprietário do automóvel disse que o suspeito causa problemas com todos na vizinhança.