Por que milhares de tanajuras e caravelas apareceram mortas em praias de Aracruz?

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, os episódios estão ligados ao período reprodutivo das espécies, somado à entrada do vento leste na costa; assista

Um vídeo curioso que circula em redes sociais tem despertado a atenção de muitos internautas. O registro (veja acima) foi gravado na praia de Barra do Sahy, no litoral de Aracruz, Norte do Espírito Santo. Nele, é possível ver uma quantidade incontável de tanajuras mortas espalhadas pela areia do balneário e também na água do mar, na zona de rebentação (onde quebram as ondas). Entre os insetos, o autor do registro também encontrou algumas caravelas-portuguesas.

O vídeo despertou a curiosidade da reportagem de A Gazeta. Afinal, o que explica o aparecimento de milhares de tanajuras mortas nas praias de Aracruz? Isso teria relação com algum fenômeno climático? E as caravelas... são comuns naquela região?

Levamos esses e outros questionamentos até a prefeitura do município e especialistas. A administração aracruzense confirmou a veracidade do vídeo e informou que o aparecimento de tanajuras e caravelas na região estão ligados ao período reprodutivo das espécies, somado à entrada do vento leste na costa.

A tanajura, comum no município, realiza no início do período chuvoso o voo nupcial, onde o macho, após a cópula, acaba morrendo de fome e exaustão Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz • Prefeitura de Aracruz

O biólogo Fabrício Eller confirma que artrópodes como as tanajuras têm um "boom" reprodutivo em períodos de chuva e calor, como os que estamos vivendo neste início de primavera. "A gente consegue ver "booms" (explosões) até mesmo em períodos verânicos, mas nada estrondoso", acrescentou o especialista.

Entretanto, segundo o biólogo, para entender o real motivo do aparecimento desses animais nas praias de Aracruz, seria necessário fazer um estudo mais amplo sobre o fato. "Ecologia é sempre multifatorial e nem sempre tem uma relação direta clara", explicou.

O biólogo marinho Daniel Motta também pensa da mesma forma. "Precisa de estudos para comprovarmos determinadas situações".

Segundo ele, uma possibilidade para o aparecimento das tanajuras é a mesma dada pela prefeitura e por Fabrício: o voo nupcial.

Principalmente em épocas de chuva, elas [as tanajuras] antecipam esse voo por questões de reprodução. Na teoria delas, vai chover e o formigueiro ficará cheio de água. Então elas procuram voar para procurar novos parceiros e, assim, construir um novo formigueiro em outro local Daniel Motta • Biólogo marinho

De acordo com o especialista, as tanajuras têm a capacidade de sentir a diferença de pressão atmosférica e umidade. Por isso, elas antecipam o voo para a reprodução.

Uma possibilidade para elas aparecerem mortas na areia da praia de Barra do Sahy é a de que elas morreram durante o trajeto do voo nupcial. "Como elas chegaram pelo mar, a gente espera que essa população era de Vitória. Nessa revoada, elas não conseguiram se mover devido ao vento forte. Fracas e com fome, elas morreram no mar", disse.

Tanajuras e caravelas foram encontradas mortas em praia de Aracruz. (Redes sociais)

E as caravelas?

Em relação à caravela-portuguesa, a secretaria de Meio Ambiente da cidade informou que a espécie não é comum nas praias do município. No entanto, as mudanças na temperatura da água e das correntes podem ter trazidos elas para a região.

A secretaria alertou que é importante que os banhistas evitem o contato direto com as caravelas, pois, mesmo mortas, podem causas queimaduras.

