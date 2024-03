Algas que emitem luz azul chamam a atenção e encantam canoeiros no mar de Vitória

A "maré azul" ocorre quando microorganismos vivos, chamados de plânctons, emitem luz. É possível presenciar o fenômeno apenas uma vez ao ano, geralmente entre os meses de fevereiro a março

O efeito, que parece cinematográfico, ocorre quando microorganismos vivos, chamados de plânctons, emitem luz. “Esses pequenos organismos ficam na superfície marinha e, quando há disponibilidade de oxigênio, eles produzem essa luz a partir de reações do próprio funcionamento”, explicou a bióloga Natália Vieira.

Tiago Barros, dono do clube de canoagem, já viu o fenômeno outras vezes e sempre faz questão de proporcionar a experiência para os alunos. “Eu gosto muito de compartilhar com eles a experiência dos plânctons, para eles poderem ver, brincar, se divertir, além de mergulhar com tudo azul. É incrível", descreveu ele em entrevista ao repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta.