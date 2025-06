Em fardos

Carreta tomba na Darly Santos e carga de cerveja é saqueada em Vila Velha

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (2) no trevo da Rodovia Darly Santos com a Rodovia Leste-Oeste

Uma carreta carregada com cerveja tombou no início da tarde desta segunda-feira (2) na rotatória que liga o bairro Vale Encantado à saída para a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (2), no entroncamento com a Rodovia Leste-Oeste. Pouco depois do tombamento, boa parta da carga foi saqueada por dezenas de pessoas que passavam pelo local.>