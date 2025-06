Na Grande Vitória

Mãe acusa ex-companheiro de abuso sexual contra a filha autista no ES

A mulher registrou boletim de ocorrência e o caso segue em investigação na Delegacia Especializada de Proteção da Criança e do Adolescência.

Uma mãe acusa o ex-companheiro de abusar sexualmente da filha deles, uma criança autista de nove anos, na Grande Vitória. A menina mora com a mãe, mas passa alguns fins de semana com o suspeito, sendo o último ocorrido no dia 23 de maio. Quatro dias após voltar para casa, na quinta-feira (29), teve sangramento na parte íntima. No sábado (31), ao ser questionada pela mãe, a pequena contou que o pai pedia para ajudá-la no banho e passava o dedo nela. >