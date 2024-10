Mulher é morta a facadas em Jaguaré e companheiro é suspeito do crime

Um homem foi encontrado morto em uma região de cafezal localizada em Córrego Piabinha, na zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade informada, foi encontrada pelo patrão já sem vida, com sinais de agressão, sangramento na região das costas e sem roupas na parte inferior do corpo.