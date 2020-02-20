Manifestação contra violência causa trânsito na Reta da Penha, em Vitória

Manifestação nesta quinta-feira (20) é contra a violência nas periferias de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Um grupo de moradores do Bairro da Penha fez um protesto em frente à Chefatura da Polícia Civil , em Vitória, na tarde desta quinta-feira (20). A manifestação era contra a violência registrada em periferias da Capital e deixou o trânsito lento na região, embora não tenha ocorrido interdições. A ação terminou por volta das 17h10.

Os manifestantes se concentraram na praça do Bairro da Penha às 15h, passaram pela pracinha de Itararé e pela Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), até chegarem à sede da Chefatura da Polícia Civil. No local, jovens seguraram cartazes questionando a violência e atiraram tinta vermelha no chão, representando as mortes registradas nas periferias

Manifestação nesta quinta-feira (20) é contra a violência nas periferias de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Conselheira do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Galdene Santos participou da ação. A comunidade sofre com violência policial todos os dias. Viemos prestar nosso apoio às famílias e à comunidade em geral. Buscamos trazer um caráter de política publica, queremos promover um diálogo da sociedade com os órgãos públicos em relação à segurança, afirmou.

Uma das organizadoras do movimento, Crislayne Zeferina garantiu que o objetivo do protesto era pedir paz nas comunidades. "Não é apenas pela morte do jovem (Caio), que foi só mais uma de muitas que ocorrem", defendeu. O rapaz citado é Caio Matheus da Silva Santos, de 17 anos , que morreu na última sexta-feira (14), em uma ação policial no bairro Bonfim, em Vitória.

Manifestação nesta quinta-feira (20) é contra a violência nas periferias de Vitória Crédito: Fernando Madeira