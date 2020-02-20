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Lentidão

Manifestação contra violência causa trânsito na Reta da Penha, em Vitória

Cerca de 100 pessoas participaram do protesto que gerou congestionamento em ruas da cidade durante a tarde desta quinta-feira (20)

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 17:01
Manifestação nesta quinta-feira (20) é contra a violência nas periferias de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um grupo de moradores do Bairro da Penha fez um protesto em frente à Chefatura da Polícia Civil, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (20). A manifestação era contra a violência registrada em periferias da Capital e deixou o trânsito lento na região, embora não tenha ocorrido interdições. A ação terminou por volta das 17h10.
Os manifestantes se concentraram na praça do Bairro da Penha às 15h, passaram pela pracinha de Itararé e pela Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), até chegarem à sede da Chefatura da Polícia Civil. No local, jovens seguraram cartazes questionando a violência e atiraram tinta vermelha no chão, representando as mortes registradas nas periferias
Manifestação nesta quinta-feira (20) é contra a violência nas periferias de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Conselheira do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Galdene Santos participou da ação. A comunidade sofre com violência policial todos os dias. Viemos prestar nosso apoio às famílias e à comunidade em geral. Buscamos trazer um caráter de política publica, queremos promover um diálogo da sociedade com os órgãos públicos em relação à segurança, afirmou.
Uma das organizadoras do movimento, Crislayne Zeferina garantiu que o objetivo do protesto era pedir paz nas comunidades. "Não é apenas pela morte do jovem (Caio), que foi só mais uma de muitas que ocorrem", defendeu. O rapaz citado é Caio Matheus da Silva Santos, de 17 anos, que morreu na última sexta-feira (14), em uma ação policial no bairro Bonfim, em Vitória.
Manifestação nesta quinta-feira (20) é contra a violência nas periferias de Vitória Crédito: Fernando Madeira
De acordo com investigações da Polícia Civil, o rapaz tinha importante atuação no tráfico de drogas na Região do Complexo da Penha, cuja morte teria motivado os ataques às principais avenidas da Capital, na semana passada, quando houve tiroteios, toques de recolher e incêndios a carros e ônibus.
A Gazeta procurou a Polícia Civil para comentar a manifestação desta tarde, mas ainda não obteve retorno. Assim que for respondida, essa publicação será atualizada.

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