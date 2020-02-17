Ataques em Vitória: ocupação vai ser ampliada para outros bairros

Policiamento reforçado no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A ocupação que ocorre no Bairro da Penha, em Vitória , deve se estender para outros bairros da Capital. As informações foram dadas pelo tenente-coronel Marcio Borges, comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17).

No entanto, o comandante não divulgou quais seriam os outros bairros e nem quando começaria a ocupação, explicando apenas que o objetivo é impedir novos confrontos armados nas regiões. Por hora, até pelo tamanho da complexidade, vamos manter no Bairro da Penha, o comando-geral é que está estudando a operação na Grande Vitória, disse.

O tenente-coronel acrescentou que tem intensificado as ações no Bairro da Penha e outros bairros após os ataques de sexta-feira (14) para garantir a tranquilidade de toda a população.