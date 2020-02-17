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Bairro da Penha

Ataques em Vitória: ocupação vai ser ampliada para outros bairros

A ocupação da PM que ocorre no Bairro da Penha deve se estender para outros bairros da Capital, segundo comandante

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 17:56
Policiamento reforçado no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A ocupação  que ocorre no Bairro da Penha, em Vitória, deve se estender para outros bairros da Capital. As informações foram dadas pelo tenente-coronel Marcio Borges, comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17).
No entanto, o comandante não divulgou quais seriam os outros bairros e nem quando começaria a ocupação, explicando apenas que o objetivo é impedir novos confrontos armados nas regiões. Por hora, até pelo tamanho da complexidade, vamos manter no Bairro da Penha, o comando-geral é que está estudando a operação na Grande Vitória, disse.
O tenente-coronel acrescentou que tem intensificado as ações no Bairro da Penha e outros bairros após os ataques de sexta-feira (14) para garantir a tranquilidade de toda a população.  

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Começamos  a intensificar na parte de baixo (dos morros) o cerco tático, isso aconteceu na própria sexta-feira (14) e continua para garantir que o comércio e as pessoas que transitam por essas vias possam passar com segurança. Hoje a situação está controlada, temos mantido policiamento móvel e eventualmente fazendo pontos de parada em locais específicos, esclareceu.

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