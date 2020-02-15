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Policiais marcam presença na Leitão da Silva após ataques em Vitória

O comércio na região ainda estava tímido neste sábado pela manhã. Algumas lojas permaneciam fechadas e parte das que abriram estavam com algumas portas baixadas

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 13:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 13:17
Policiais militares estiveram em três pontos pela avenida Leitão da Silva neste sábado (15) Crédito: Giordany Bozzato
Viaturas da Polícia Militar puderam ser vistas, neste sábado (15), em pelo menos três pontos da avenida Leitão da Silva, em Vitória. Na manhã de sexta-feira (14) bandidos fecharam a via em forma de protesto contra a morte de um adolescente de 17 anos durante operação da Polícia Civil.
ATAQUES EM VITÓRIA | Confira a cobertura completa
O comércio na região ainda estava tímido neste sábado pela manhã. Algumas lojas permaneciam fechadas e, as que abriram tinham as portas parcialmente baixadas.

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O atendente de uma loja, que preferiu não se identificar, disse que o movimento estava normal. Porém, das quatro portas da loja, somente uma estava aberta. Pessoas que passavam pela avenida Leitão da Silva pareciam tensas e preocupadas com  a possibilidade de novos ataques neste sábado.

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