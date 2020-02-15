Policiais marcam presença na Leitão da Silva após ataques em Vitória

Viaturas da Polícia Militar puderam ser vistas, neste sábado (15), em pelo menos três pontos da avenida Leitão da Silva, em Vitória. Na manhã de sexta-feira (14) bandidos fecharam a via em forma de protesto contra a morte de um adolescente de 17 anos durante operação da Polícia Civil.
O comércio na região ainda estava tímido neste sábado pela manhã. Algumas lojas permaneciam fechadas e, as que abriram tinham as portas parcialmente baixadas.
O atendente de uma loja, que preferiu não se identificar, disse que o movimento estava normal. Porém, das quatro portas da loja, somente uma estava aberta. Pessoas que passavam pela avenida Leitão da Silva pareciam tensas e preocupadas com a possibilidade de novos ataques neste sábado.