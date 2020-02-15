Policiais marcam presença na Leitão da Silva após ataques em Vitória

O comércio na região ainda estava tímido neste sábado pela manhã. Algumas lojas permaneciam fechadas e, as que abriram tinham as portas parcialmente baixadas.

O atendente de uma loja, que preferiu não se identificar, disse que o movimento estava normal. Porém, das quatro portas da loja, somente uma estava aberta. Pessoas que passavam pela avenida Leitão da Silva pareciam tensas e preocupadas com a possibilidade de novos ataques neste sábado.