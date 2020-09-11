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Jovem morre em acidente entre carro e caminhão na BR 101 em Linhares

Patrick Bacatoli, 27 anos, era casado e deixa um filho de 1 ano. Segundo o pai do jovem, o serralheiro voltava do trabalho quando sofreu o acidente

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 10:44
Patrick Bacatoli, de 27 anos, chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu
Patrick Bacatoli, de 27 anos, chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu Crédito: Reprodução
Um acidente envolvendo um caminhão e um carro utilitário na BR 101, em Linhares, terminou com a morte do jovem Patrick Bacatoli, de 27 anos. A colisão foi registrada na madrugada desta sexta-feira (11), no quilômetro 135 da rodovia.
Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que administra a rodovia, equipes da empresa foram acionadas para atender a ocorrência pouco antes da 1h da madrugada.
De acordo com a concessionária, o motorista do utilitário ficou ferido e chegou a ser encaminhado para um hospital do município, mas não resistiu e acabou morrendo. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado por familiares.
O trânsito no local precisou ser interditado durante os trabalhos de resgate, mas foi liberado pouco depois das 2h da madrugada desta sexta-feira (11).
Data: 19/01/2020 - ES - Linhares - Homem é preso após agredir e jogar o próprio tio do 3º andar de prédio em Colatina
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

FAMILIARES LAMENTAM A MORTE

Na manhã desta sexta-feira, familiares de Patrick estiveram no SML, realizando os procedimentos de liberação do corpo para velório e sepultamento. Em entrevista para a TV Gazeta, o pai do jovem, Paulo César Mergace, contou que o filho era serralheiro e estava trabalhando no município de Sooretama.
Segundo ele, o acidente aconteceu quando o jovem voltava para casa, no bairro Canivete, em Linhares. Patrick era casado e deixa um filho de 1 ano de idade.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jovem. Durante a manhã, após a notícia da morte ser compartilhada, várias publicações foram feitas na página dele na internet.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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