Jovem morre em acidente entre carro e caminhão na BR 101 em Linhares

Patrick Bacatoli, de 27 anos, chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro utilitário na BR 101, em Linhares , terminou com a morte do jovem Patrick Bacatoli, de 27 anos. A colisão foi registrada na madrugada desta sexta-feira (11), no quilômetro 135 da rodovia.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que administra a rodovia, equipes da empresa foram acionadas para atender a ocorrência pouco antes da 1h da madrugada.

De acordo com a concessionária, o motorista do utilitário ficou ferido e chegou a ser encaminhado para um hospital do município, mas não resistiu e acabou morrendo. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado por familiares.

O trânsito no local precisou ser interditado durante os trabalhos de resgate, mas foi liberado pouco depois das 2h da madrugada desta sexta-feira (11).

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

FAMILIARES LAMENTAM A MORTE

Na manhã desta sexta-feira, familiares de Patrick estiveram no SML, realizando os procedimentos de liberação do corpo para velório e sepultamento. Em entrevista para a TV Gazeta, o pai do jovem, Paulo César Mergace, contou que o filho era serralheiro e estava trabalhando no município de Sooretama.

Segundo ele, o acidente aconteceu quando o jovem voltava para casa, no bairro Canivete, em Linhares. Patrick era casado e deixa um filho de 1 ano de idade.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jovem. Durante a manhã, após a notícia da morte ser compartilhada, várias publicações foram feitas na página dele na internet.