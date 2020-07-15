Interdição na BR 262: trechos vão funcionar com pare e siga no ES

A BR 262 ficou totalmente interditada até esta quarta-feira (15) no trecho da reta de Viana, no quilômetro 22, até a altura do Posto do Café, no quilômetro 58. Já a partir desta quinta-feira (16), a interdição total será suspensa e passará a funcionar com o pare e siga em alguns locais.
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o horário de trabalho será invertido, e será iniciado às 22h e terminado às 5h de sexta-feira (17), realizando a operação pare e siga somente no quilômetro 31, divisa entre Domingos Martins e Alfredo Chaves. Serão nove operações pare e siga entre os quilômetros 26 e 31.
Interdição em trecho da BR 262, no Espírito Santo
A interdição é necessária para remoção de pedras no trecho do quilômetro 31, na divisa entre Domingos Martins e Alfredo Chaves. A interdição na rodovia que interliga a Grande Vitória e a Região Serrana continuará sendo acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
"A recomendação é atenção, obediência à sinalização e, eventualmente, se houver um pouco de retenção, paciência", afirmou o DNIT.