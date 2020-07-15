Interdição na BR 262: trechos vão funcionar com pare e siga no ES

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o horário de trabalho será invertido, e será iniciado às 22h e terminado às 5h de sexta-feira (17), realizando a operação pare e siga somente no quilômetro 31, divisa entre Domingos Martins e Alfredo Chaves. Serão nove operações pare e siga entre os quilômetros 26 e 31.