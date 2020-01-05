Homem é resgatado após carro cair em precipício na BR 262

Bombeiros resgatam homem que caiu em precipício na BR 262, próximo a Venda Nova do Imigrante Crédito: Rádio FMZ

Um homem foi resgatado insconsciente após sair da pista e cair em um precipício na BR 262, na altura de Venda Nova do Imigrante, na manhã deste domingo (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória.

A pista chegou a ficar interditada durante duas horas para o resgate do homem. Segundo a PRF, ele dirigia um Volkswagen Bora no sentido Vitória quando caiu de uma altura de 15 metros, no trecho que interliga Venda Nova a região de Pedra Azul, em Domingos Martins.

A vítima estava inconsciente e foi socorrida por rapel. Após a liberação da pista, o trânsito ainda demorou a se normalizar no local.