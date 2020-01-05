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Atenção

PRF interdita BR 262, em Venda Nova, para resgate de acidente

Carro caiu em precipício na manhã deste domingo. Polícia fechou as duas pistas para resgatar possíveis vítimas

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 10:11
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
O quilômetro 101 da BR 262 ficou interditado na manhã deste domingo (5). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição aconteceu para o resgate de um homem que dirigia um Volkswagen Bora e caiu num precipício próximo a sede do município de Venda Nova do Imigrante. A pista foi totalmente liberada às 9h40.
A vítima estava inconsciente e foi socorrida por rapel. Ele vinha no sentido Venda Nova x Vitória.  O acidente ocorreu na manhã deste domingo (05), no KM 101 da BR 262, trecho que interliga a região de Pedra Azul, em Domingos Martins, a sede de Venda Nova do Imigrante. 
De acordo com a PRF, o carro estava com apenas um ocupante no momento do acidente. Viaturas da PRF e um carro dos Bombeiros foram ao local para o resgate. 

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