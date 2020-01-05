PRF interdita BR 262, em Venda Nova, para resgate de acidente

O quilômetro 101 da BR 262 ficou interditado na manhã deste domingo (5). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição aconteceu para o resgate de um homem que dirigia um Volkswagen Bora e caiu num precipício próximo a sede do município de Venda Nova do Imigrante. A pista foi totalmente liberada às 9h40.
A vítima estava inconsciente e foi socorrida por rapel. Ele vinha no sentido Venda Nova x Vitória. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (05), no KM 101 da BR 262, trecho que interliga a região de Pedra Azul, em Domingos Martins, a sede de Venda Nova do Imigrante.
De acordo com a PRF, o carro estava com apenas um ocupante no momento do acidente. Viaturas da PRF e um carro dos Bombeiros foram ao local para o resgate.