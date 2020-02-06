Falha em rede elétrica deixa ruas de Vitória sem energia

Cruzamento da Avenida Cezar Hilal com a Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma falha na rede elétrica deixou moradores de Vitória sem luz na manhã desta quinta-feira (6). Em meio à chuva, diversos semáforos da Capital ficaram sem funcionar, entre eles, o do cruzamento da Avenida Cezar Hilal com a Avenida Leitão da Silva, que fica entre os bairros Bento Ferreira e Praia do Suá.

Semáforos também ficaram sem funcionar em outros bairros, como em Goiabeiras, na Avenida Fernando Ferrari, chegando à Móveis Conquista.

Segundo informações da EDP, equipes trabalharam para normalizar o serviço por conta de uma falha na rede, em alguns pontos da Avenida Cezar Hilal, que ficaram sem energia, o serviço foi normalizado por volta de 8h40 da manhã.