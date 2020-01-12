Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jeitinho

Subsídio da energia solar é apenas um dos muitos incentivos atrapalhados

Em 2012, a Aneel concedeu um benefício temporário a quem utilizasse painéis solares que ainda existe, mas só agora o restante da sociedade se descobriu arrimo de família, subsidiando os caroneiros

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 05:02

Públicado em 

12 jan 2020 às 05:02
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Placas fotovoltaicas: fim do subsídio pelo uso da rede elétrica é discutido Crédito: Fernando Madeira - 30/10/2019
Os economistas usualmente enfatizam a existência de falhas de mercado para justificar as intervenções do governo. Pena que nem sempre alertem sobre os seus possíveis danos colaterais.
A Aneel regula o setor elétrico e as regras para acessar a rede de transmissão e distribuição de energia no Brasil, cujo custo deveria ser rateado por todos os usuários do sistema. Em 2012, no entanto, a agência concedeu um benefício temporário a quem utilizasse painéis solares.
Nos anos seguintes, os beneficiários poderiam vender a energia que não utilizassem nos dias ensolarados, ou comprá-la quando precisassem, sem ter de pagar pelo uso da infraestrutura de compartilhamento da eletricidade.

Veja Também

Jair Bolsonaro ameaça demitir quem falar em taxar energia solar

Bolsonaro diz ser contra taxar energia solar, mas ressalva: "Decisão é da Aneel"

O objetivo era incentivar a produção de energia solar. Nada como um subsídio para induzir o oportunismo.
Empreendedores passaram a utilizar grandes áreas distantes dos centros urbanos para construir painéis solares e fornecer energia, por meio de contratos criativos, para empresas como postos de gasolina ou redes de varejo. Algo como receber comida em casa sem ter que pagar pelo serviço de entrega.
Nada muito diferente do que já ocorre com a meia-entrada no cinema ou com a gratuidade nos ônibus. Alguns utilizam o serviço sem arcar com o seu custo, o que significa que o restante da sociedade se descobre arrimo de família, subsidiando os caroneiros.
Como boca-livre atrai gente, sobram menos consumidores das fontes tradicionais para arcar com o custo da infraestrutura, que são obrigados a pagar uma conta cada vez mais salgada.

Veja Também

ES vai obrigar novos prédios públicos a ter estrutura para energia solar

ES quer usar energia solar em prédios públicos, escolas e hospitais

No ano passado, a Aneel, cumprindo o previsto em 2012, realizou um debate público sobre essa política e concluiu que a energia solar deveria começar a pagar pelo uso da rede de distribuição, como fazem as demais fontes de eletricidade.
Compreende-se que os favorecidos pelo subsídio defendam a sua meia-entrada. Surpreende, porém, que muitos tenham caído no conto dos lobistas. "Taxar o sol, ô pessoal, já vai para o deboche", disse o presidente da República.
O subsídio para a energia solar é apenas um dos muitos exemplos dos incentivos atrapalhados no setor elétrico. As regras do jogo induzem as empresas a adotar estratégias para obter benefícios tributários ou subsídios, em vez de incentivar a expansão eficiente da geração de energia.
O resultado é um sinal amarelo para os próximos anos. São muitos os indícios de que algo de grave está a ocorrer no setor elétrico brasileiro, como as falhas frequentes no fornecimento de energia, inclusive nas regiões urbanas mais desenvolvidas do país.
A oferta de eletricidade pode ser um gargalo para a retomada do crescimento.

Veja Também

Indústrias no ES economizam até R$ 20 mil por mês com energia solar

Alckmin declara que energia solar pode acabar com a conta de luz

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados