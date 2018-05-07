Indústrias no ES economizam até R$ 20 mil por mês com energia solar

Quando se pensa em investir em energia solar, há uma ligação quase que inevitável com residências e empresas. No entanto, a utilização dos painéis solares fotovoltaicos nas indústrias é uma realidade palpável e que vem crescendo aos poucos, tanto por fatores ambientais quanto econômicos.
Isso porque esse sistema tem ficado mais acessível financeiramente. Segundo especialistas, nos últimos cinco anos o investimento necessário caiu pela metade. Outro ponto são os custos de produção, que podem ser reduzidos consideravelmente uma vez que essa é uma energia mais barata que a elétrica, representando uma economia importante para as empresas.
Com 2.500 painéis fotovoltaicos instalados há pouco mais de um mês, a Pettrus Mineração, em Cachoeiro de Itapemirim, é uma das indústrias que já vê uma economia significativa com energia. De acordo com o presidente da empresa especializada em rochas ornamentais, Maxwell Viquietti Alcântara, só nesse primeiro mês, a despesa com energia elétrica caiu cerca de 33%, uma economia de R$ 20 mil.
Estamos gerando com os painéis solares cerca de 400 quilowatts (kW) por mês, sendo que consumimos cerca de 550 kW. Então já estamos produzindo quase a energia que consumimos, de forma sustentável e gerando uma economia significativa, conta.
É um investimento como comprar um apartamento. Você paga pelo sistema por cerca de 5 anos, e depois a energia é sua, quase que para toda a vida, gerando economia
A ideia de investir na energia solar, segundo Maxwell, veio do desejo de ter uma empresa sustentável e com tecnologia de ponta. Pensamos uma indústria lá na frente, com o que há de mais moderno, e de forma sustentável. A energia solar é uma tendência e um investimento que vale a pena, até em função da nossa alta incidência de raios do sol, comenta.
Os especialistas explicam que é um mito a crença de que o custo inicial para implantar o sistema não compensa a economia. Segundo Carlos Jardim Sena, vice-presidente do Sindicato Patronal da Indústria da Energia (Sinerges) e membro do Conselho Temático de Infraestrutura e Energia da Findes (Coinfra), o retorno desse investimento já começa a vir em torno de seis anos, sendo que, em média, os painéis solares duram cerca de 25 anos e com custo de manutenção muito baixo.
A energia elétrica sempre tem o custo crescendo acima da inflação, diante disso, a oportunidade de gerar sua própria energia é um excelente negócio, com taxa de retorno de 17% ao ano. Se comparar isso com aplicações financeiras no mercado, o ganho é de cerca de três vezes mais com esse investimento, afirma.
Dependendo do consumo de cada indústria, pode ser utilizada apenas a energia solar. Quando a empresa não opera, o excedente gerado pelo sistema é injetado na rede da concessionária, e pode ser reutilizado posteriormente, como crédito.
ALTERNATIVA
A prova de como a energia fotovoltaica pode ser vantajosa para indústria é que ela está sendo usada até por empresas que produzem outras formas de geração de energia. Em Viana, a termelétrica Tevisa que gera energia a partir de equipamentos movidos a óleo combustível instalou há pouco mais de dois anos cerca de 300 painéis solares, que hoje suprem boa parte do consumo interno da usina.
Carlos Sena, que é gerente operacional da Tevisa, explica que, quando a empresa decidiu implantar um sistema fotovoltaico como uma alternativa na geração, o objetivo era apenas desenvolver uma tecnologia mais inteligente de conversão de energia. Hoje, porém, a indústria obteve economia de recursos e até mesmo uma receita adicional.
Esse sistema gera algo em torno de 25 mil kW por hora. Com isso, a gente tem uma economia porque deixa de usar a nossa própria energia, que tem um valor alto, e usa uma mais barata. Assim, podemos comercializar a nossa própria energia que deixamos de usar, o que tem nos gerado uma receita extra de cerca de R$ 11 mil por mês, destaca.
Ao ver a crescente demanda, há quatro anos o empresário Marco Colmo decidiu entrar nesse mercado. Hoje, como sócio no Estado da italiana SEP Energia, ele elabora e executa projetos de energia solar em indústrias.
Já instalamos duas, na Pettrus e na Vitória Stone, na Serra, e temos pelo menos 20 em negociação, conta ele, que ressalta as vantagens do investimento. O retorno é verdadeiro. É como comprar um apartamento: por um tempo você paga, mas depois ele é seu e te dá economia. (Com colaboração de Beatriz Seixas).
ESTADO TEM 479 LIGAÇÕES FOTOVOLTAICAS
Com um pouco de atraso em relação a outros Estados, o uso de energia solar finalmente está se tornando uma realidade no Espírito Santo. Dados da EDP apontam que hoje já são 479 imóveis, entre comerciais, industriais e residenciais, que estão gerando sua própria energia por meio do sistema fotovoltaico vinculado à rede da concessionária, a chamada microgeração distribuída.
Nos últimos cinco anos, o Estado saiu de apenas duas ligações de energia solar vinculadas à rede, em 2013, para 363 no final do ano passado. Além disso, só nos primeiros quatro meses deste ano já foram 116 novas ligações, segundo a EDP.
Os 479 projetos fotovoltaicos em atividade são responsáveis pela geração de 3.8 megawatt (MW) por mês, energia que corresponde ao consumo de 2.400 residências, o que seria suficiente para suprir a demanda de uma cidade do porte de Ibitirama, na região do Caparaó, por exemplo.
Um dos motivos que os especialistas apontam para a procura crescente do final do ano passado para cá é a adesão do Estado ao convênio 16/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que prevê a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da energia solar para a micro e minigeração de energia, ou seja, para quem produz até 1 MW por mês pelo sistema de compensação com as concessionárias.
O Estado estava atrasado nesse mercado em função da demora em aderir ao convênio, o que trazia uma incerteza regulatória grande. A partir disso, é natural um aumento significativo de projetos nessa área, afirma o vice-presidente do Sindicato Patronal da Indústria da Energia no Espírito Santo (Sinerges), Carlos Sena.
Outro fator é a queda do custo de se gerar energia solar, como aponta o sócio da SEP Energia, Marco Colmo. A gente tem visto esses incentivos, que foram muito fortes na Europa e agora chegam ao Brasil. Há cinco anos, instalar uma usina fotovoltaica custava o dobro que hoje, o que mostra que está ficando mais acessível esse mercado.
As vantagens, segundo os especialistas, também são preponderantes para esse boom. Apesar da taxa de retorno alta, girando em média de seis anos, eles explicam que nesse tempo a própria economia paga o investimento, e depois a economia é real, já que os sistemas duram em média 25 anos.