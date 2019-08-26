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Parcerias e Concessões

ES quer usar energia solar em prédios públicos, escolas e hospitais

Estado planeja lançar um edital para instalação de parque de captação no Espírito Santo para produzir toda a energia usada nessas estruturas a fim de economizar

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 14:46

Publicado em 

26 ago 2019 às 14:46
O governo do Espírito Santo vai lançar um edital para atrair uma empresa do setor privado que possa instalar um parque de energia solar para atender os prédios públicos.
A ideia é fazer uma oferta para que uma companhia produza toda a energia utilizada por edifícios do governo, por escolas estaduais, hospitais e prédios das polícias, o que deve gerar economia de recursos. Esta seria mais uma etapa do Programa de Concessões e Parcerias.
> Governo do ES quer privatizar a Ceasa
"Isso pode ser feito através de uma PPP (Parceria Público-Privada) e estamos discutindo o formato, a modelagem dessa parceria. Ainda não sabemos onde seria construído, mas vamos divulgar as informações em breve", pontuou o governador Renato Casagrande, em entrevista ao Gazeta Online e à rádio CBN Vitória, sem dar prazo para o lançamento do edital.
Casagrande está em São Paulo, junto com o diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Maurício Cézar Duque. 
Durante a manhã desta segunda-feira (26), o chefe do Executivo se reuniu com empresários do setor de energia elétrica para discutir possibilidades de investimentos no Espírito Santo e apresentar os "atrativos econômicos do Estado", entre eles a solidez da gestão fiscal, para os investidores.
ALIMENTAÇÃO PRISIONAL
O governador também esteve com empresários que têm experiência com a administração prisional e com investimentos em saneamento e em tecnologia. Isso porque também faz parte do programa estadual a concessão da gestão e operação de serviços de alimentação prisional, com construção e manutenção de cozinha industrial, e ampliação das PPPs no tratamento de esgoto.
A comitiva também apresentou a carta de investimentos e projetos do Estado, como a criação da empresa de gás e dos Fundos de Investimento e Soberano para o Estado.
> Estatal de gás do ES pode entrar em programa de privatização
OUTROS PROJETOS
O Programa de Parcerias do governo do Estado inclui outros projetos, como a concessão da área do Pavilhão de Carapina e dos dez terminais do Transcol, que também estão sendo submetidos a sondagem de empresários interessados. O governo também discute a transferência de gestão do estádio Kléber Andrade para a iniciativa privada.
Os editais para geração de energia solar, para a exploração do Parque de Exposições de Carapina e para a gestão da alimentação prisional estão mais adiantados e o chamado público deve ser lançado nos próximos dias.
O governador disse que o Estado não estimou ainda o quanto pode arrecadar com as concessões. "Nós não estamos buscando uma arrecadação e sim uma utilização do espaço público e uma redução de custos e uma eficiência na gestão", apontou o chefe do Executivo.
"ão estamos buscando arrecadar. Buscamos uma redução de custos e uma eficiência na gestã"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo - Cargo do Autor
Entra na mira das discussões também o que fazer com as outras rodovias estaduais além da Rodovia do Sol, que hoje já está sob a gestão da iniciativa privada. "São poucas as rodovias estaduais que têm viabilidade econômica para concessão. Pode ser que a gente faça uma parceria público privada administrativa, em que o Estado banque uma manutenção e ampliação de rodovias para uma empresa que permaneça gerenciando essas rodovias por um tempo e não o consumidor bancando", explicou o governador.

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