ES quer usar energia solar em prédios públicos, escolas e hospitais

energia solar para atender os prédios públicos. O governo do Espírito Santo vai lançar um edital para atrair uma empresa do setor privado que possa instalar um parque depara atender os prédios públicos.

Programa de Concessões e Parcerias. A ideia é fazer uma oferta para que uma companhia produza toda a energia utilizada por edifícios do governo, por escolas estaduais, hospitais e prédios das polícias, o que deve gerar economia de recursos. Esta seria mais uma etapa do

Gazeta Online e à rádio CBN Vitória, sem dar prazo para o lançamento do edital. "Isso pode ser feito através de uma PPP (Parceria Público-Privada) e estamos discutindo o formato, a modelagem dessa parceria. Ainda não sabemos onde seria construído, mas vamos divulgar as informações em breve", pontuou o governador Renato Casagrande , em entrevista aoe à rádio CBN Vitória, sem dar prazo para o lançamento do edital.

Bandes), Maurício Cézar Duque. Casagrande está em São Paulo, junto com o diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (), Maurício Cézar Duque.

Durante a manhã desta segunda-feira (26), o chefe do Executivo se reuniu com empresários do setor de energia elétrica para discutir possibilidades de investimentos no Espírito Santo e apresentar os "atrativos econômicos do Estado", entre eles a solidez da gestão fiscal, para os investidores.

ALIMENTAÇÃO PRISIONAL

O governador também esteve com empresários que têm experiência com a administração prisional e com investimentos em saneamento e em tecnologia. Isso porque também faz parte do programa estadual a concessão da gestão e operação de serviços de alimentação prisional, com construção e manutenção de cozinha industrial, e ampliação das PPPs no tratamento de esgoto.

empresa de gás e dos Fundos de Investimento e Soberano para o Estado. A comitiva também apresentou a carta de investimentos e projetos do Estado, como a criação dae dos Fundos de Investimento e Soberano para o Estado.

OUTROS PROJETOS

concessão da área do Pavilhão de Carapina e dos dez terminais do Transcol, que também estão sendo submetidos a sondagem de empresários interessados. O governo também discute a transferência de gestão do estádio Kléber Andrade para a iniciativa privada. O Programa de Parcerias do governo do Estado inclui outros projetos, como a, que também estão sendo submetidos a sondagem de empresários interessados. O governo também discute a

Os editais para geração de energia solar, para a exploração do Parque de Exposições de Carapina e para a gestão da alimentação prisional estão mais adiantados e o chamado público deve ser lançado nos próximos dias.

O governador disse que o Estado não estimou ainda o quanto pode arrecadar com as concessões. "Nós não estamos buscando uma arrecadação e sim uma utilização do espaço público e uma redução de custos e uma eficiência na gestão", apontou o chefe do Executivo.

"ão estamos buscando arrecadar. Buscamos uma redução de custos e uma eficiência na gestã" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo - Cargo do Autor