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Cobrança

Bolsonaro diz ser contra taxar energia solar, mas ressalva: 'Decisão é da Aneel'

'É uma agência autônoma, seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer ingerência sobre eles, a decisão é deles', afirmou o presidente

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 07:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 07:24
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante entrevista no Palácio da Alvorada Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
AGÊNCIA ESTADO- Dirigindo-se a "a todos os brasileiros interessados na questão da energia solar", o presidente Jair Bolsonaro afirmou, em vídeo publicado na noite deste domingo, 5, que, "no que depender" do seu governo, não haverá taxação desse tipo de geração "e ponto final".
"Ninguém fala no governo a não ser eu sobre essa questão. Não me interessa pareceres de secretários, seja quem for. A intenção é não taxar", acrescenta.
Bolsonaro fez a ressalva, contudo, de que esse tipo de decisão cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que conduz atualmente um processo para rever cobranças e subsídios no setor. "É uma agência autônoma, seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer ingerência sobre eles, a decisão é deles."
Ao encerrar o pronunciamento, o presidente voltou a declarar que o seu governo não discutirá mais esse assunto. "A taxação da energia solar, no que depender do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros, é 'não'."

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