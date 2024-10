DNIT vai interditar rodovias no ES para manutenção de radares

O órgão informou que as rodovias que serão parcialmente interditadas são as BRs 259, 262 e 477

Trechos de rodovias federais que cortam o Espírito Santo serão interditados a partir de terça-feira (15). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que as rodovias que serão parcialmente interditadas são as BRs 259, 262 e 477. A interrupção no tráfego de veículos ocorre para "aferição de equipamentos de velocidade", os radares.