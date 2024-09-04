Obra da BR 447 entre Viana e Vila Velha tem nova previsão de entrega

O DNIT diz que, no momento, trabalha nos acordos de desapropriação que ainda são necessários para dar continuidade à obra. Dessa forma, a entrega agora está prevista para até dezembro de 2025.

Com a conclusão das obras, o acesso ao porto será facilitado, tanto pela diminuição do tempo de viagem quanto pela separação entre o tráfego pesado e o urbano. O empreendimento, que ainda inclui os viadutos sobre a BR-101/262 e Sudoeste-Areinha, tem investimento de aproximadamente R$ 231 milhões.