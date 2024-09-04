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Trânsito

Obra da BR 447 entre Viana e Vila Velha tem nova previsão de entrega

Rodovia vai servir de ligação entre a BR 262 e o Porto de Capuaba e terá 4,7 quilômetros de extensão
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 set 2024 às 18:39

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 18:39

BR 447 segue em obras entre Cariacica e Vila Velha
BR 447 segue em obras entre Viana e Vila Velha Crédito: Divulgação/DNIT
Via importante para a ligação ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, a BR 447 tem nova previsão de entrega das obras. Embora tenha entrado na lista de intervenções do Ministério dos Transportes previstas para serem concluídas em 2024, a finalização da rodovia ficou para o ano que vem.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 60% da intervenção já foi executada. A via tem 4,7 quilômetros de extensão e, quando finalizada, vai servir de ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o cais de Capuaba, em Vila Velha. 
O DNIT diz que, no momento, trabalha nos acordos de desapropriação que ainda são necessários para dar continuidade à obra. Dessa forma, a entrega agora está prevista para até dezembro de 2025.
Com a conclusão das obras, o acesso ao porto será facilitado, tanto pela diminuição do tempo de viagem quanto pela separação entre o tráfego pesado e o urbano. O empreendimento, que ainda inclui os viadutos sobre a BR-101/262 e Sudoeste-Areinha, tem investimento de aproximadamente R$ 231 milhões.
Obra da BR 447 entre Viana e Vila Velha tem nova previsão de entrega

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