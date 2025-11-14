Home
Corridas vão alterar trânsito em Vitória neste fim de semana; veja locais

Percursos da Maior Torcida e da Track & Field terão interdições parciais e desvios a partir das 6h30 no sábado (15) e domingo (16)

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:46

 - Atualizado há 16 minutos

Centro de VItória
Avenida Beira-Mar será umas das vias interditada para corrida neste sábado (15) Crédito: Carlos Alberto Silva

Duas corridas vão alterar o trânsito em Vitória neste sábado (15) e domingo (16). As provas Maior Torcida e Track & Field terão largadas às 6h30 e vão exigir bloqueios temporários e rotas alternativas. 

Maior Torcida - sábado (15)

A corrida tem percurso de 6,8 km e largada no Tancredão. O trajeto segue pela Rodoviária de Vitória, Avenida Elias Miguel, Getúlio Vargas, Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e Nossa Senhora dos Navegantes, com chegada ao lado da Praça do Papa. Haverá interdições parciais e momentâneas em todo o percurso. A orientação é evitar a Beira-Mar e a Nossa Senhora dos Navegantes no horário da prova.

Track & Field - domingo (16)

A largada e a chegada serão na rua lateral ao Shopping Vitória, com percursos de 5 km e 10 km. Os corredores seguem pela Avenida Américo Buaiz até dois pontos de retorno — um perto do McDonald's e outro próximo à rua Clóvis Machado. A via em frente ao shopping, sentido Camburi, ficará totalmente interditada. Nos demais trechos, apenas uma faixa será bloqueada. Acesso à Ilha do Boi será pela rua Marília Rezende de Scarton Coutinho; a saída, pela José Miranda Machado.

