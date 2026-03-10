Motorista que morreu em acidente entre carretas na BR 101 voltava para casa em Colatina

O motorista que morreu em um acidente entre duas carretas na BR 101 em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, estava retornando para casa após concluir uma entrega. Um representante da empresa onde ele prestava serviço contou que Odinilson Cezar, de 64 anos, trabalhava há mais de 30 anos no transporte de pedras em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, para Cachoeiro de Itapemirim. Ele estava a caminho de Colatina, onde morava, quando ocorreu a colisão fatal. Ele deixa esposa e uma filha.