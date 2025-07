Bloqueios

Corrida vai interditar ruas e avenidas em Vitória no fim de semana

As avenidas Beira-Mar e Nossa Senhora dos Navegantes terão o fluxo liberado para veículos somente no sentido Centro; ruas da Enseada do Suá também serão interditadas

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 16 de julho de 2025 às 17:33

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar) será interditada neste domingo (20) Crédito: Divulgação/PMV

Ruas e avenidas serão interditadas neste domingo (20) para a realização da Corrida Live!Run, entre a Enseada do Suá e o Centro de Vitória, que contará com três mil corredores. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, algumas vias importantes serão impactadas com o evento, como a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nos bairros Enseada do Suá e Praia do Suá; e a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar), em Jesus de Nazareth, Bento Ferreira, Ilha de Santa Maria, Monte Belo e Forte São João.>

Essas avenidas ficarão interditadas das 5 às 10h, na faixa sentido Jardim Camburi. A outra, em direção ao Centro, funcionará com mão e contramão e receberá o fluxo de veículos.>

As interdições, que serão realizadas entre o Shopping Vitória e o Hospital São Lucas, já são conhecidas pelos condutores que trafegam pela região aos domingos, devido à Rua de Lazer que funciona aos domingos na região. A Guarda destacou que a ciclofaixa será mantida normalmente no sentido Camburi. >

Enseada do Suá

Dentro do bairro Enseadá do Suá, outras vias serão interditadas para a largada da corrida. A Rua Henrique Christovam Miguel, que fica ao lado da Praça do Papa, terá interdição total a partir das 21 horas de sexta-feira (18). Já as Ruas Judith Tovar Varejão e Engenheiro Guilherme José Monjardim terão interdições temporárias entre 6h20 e 7h. Neste mesmo horário, a Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho terá interdição parcial. >

>

A Guarda Municipal informou que os cruzamentos e outros pontos do percurso estarão com equipes para auxiliar os condutores que trafegam pelo local.>

