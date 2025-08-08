Estrada das carretas

Motorista de van morre em acidente com caminhão de eucalipto em Aracruz

Vítima ficou presa às ferragens e foi desencarcerada pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local; condutor do caminhão teve ferimentos leves

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 18:07

Motorista de van morreu em acidente com caminhão em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta

Um homem de 49 anos morreu em um acidente entre uma van e um caminhão que transportava uma carga de eucalipto na ES 445, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar explicou que após a batida, que aconteceu na tarde desta sexta-feira (8), o motorista da van ficou preso às ferragens e morreu – a rodovia é conhecida como "estrada das carretas", devido ao intenso fluxo de veículos do tipo, começando na BR 101, na região de Jacupemba e vai até a região onde estão localizadas as plantas da Suzano, além de todo o complexo de produção e exportação de celulose.

Ele foi desencarcerado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves, foi até o Pronto Atendimento e retornou ao local, onde realizou teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi levado à delegacia.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi levado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

