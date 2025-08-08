Barra de proteção atravessa para-brisa de carro em acidente em Cariacica

Uma motorista, de 44 anos, perdeu o controle do carro, atingiu um motociclista que estava parado na rua e só parou após atingir uma barra de proteção da calçada, que atravessou o para-brisa do veículo. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (08), na Rua Principal, no bairro Porto de Santana, em Cariacica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e prestou atendimento às vítimas. Eles foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória.