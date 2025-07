Em Cariacica

Mulher morre em acidente entre moto e carro na Rodovia do Contorno

Colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (16), quando o condutor do automóvel fazia um retorno; uma faixa no sentido Serra precisou ser interditada e perícia foi acionada

Uma mulher de 60 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro, no km 290,7 da Rodovia do Contorno – trecho da BR 101 –, próximo ao bairro Planeta, em Cariacica . A colisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (16), e, conforme o Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, a faixa 2 no sentido Serra precisou ser interditada para atendimento à ocorrência, que seguia em andamento até a publicação desta matéria.>

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o motorista do carro relatou aos agentes que estava fazendo o retorno no sentido Cariacica para acessar a pista norte quando se deparou com a moto, que seguia pelo corredor em direção a Serra. O condutor afirmou que não teve tempo de frear ou desviar, e a motociclista acabou batendo na lateral do veículo. A Polícia Científica foi acionada.>