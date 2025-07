Por 30 dias

Ponte será interditada para reforma de R$ 1,5 milhão em Colatina

Ponte será bloqueada na segunda-feira (21) e deve ficar sem acesso por cerca de 30 dias. Governo cita 'segurança, durabilidade e mobilidade' como objetivos da intervenção

A ponte sobre o Rio Pancas, localizada no distrito de Ângelo Frechiani, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, será interditada a partir da próxima segunda-feira (21) para obras de reforma completa da estrutura. A informação foi divulgada nesta terça-feira (15) pela prefeitura, que informou que a intervenção terá duração estimada de 30 dias e custo de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos.>