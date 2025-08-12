Home
Motorista fica ferido após caminhão tombar e cair de ribanceira em Cachoeiro

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (11) em Itaoca; motorista foi socorrido por uma ambulância local, mas seu estado de saúde não foi divulgado

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:16

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (11) em Itaoca

Um caminhão tombou e caiu de um barranco na noite de segunda-feira (11) na ES 486, no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. Em um vídeo registrado por um motociclista que passava pelo local (veja acima), é possível ver uma curva acentuada perto do local onde o veículo tombou.

Segundo a Polícia Militar, o motorista teria perdido o controle da direção e tombado o veículo. Ele foi socorrido por uma ambulância local, e o estado de saúde dele não foi divulgado.

