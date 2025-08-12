A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Motociclista morre em acidente grave na BR 101 em Linhares

Publicado em 12/08/2025 às 16h38
Motociclista morre em acidente grave na BR 101 em Linhares
Motociclista morre em acidente grave na BR 101 em Linhares Crédito: Viviane Maciel

Um motociclista ainda não identificado morreu na tarde desta terça-feira (12), na BR 101, em Linhares, na altura de Gaivotas. Por conta do acidente, o trânsito na via está fechado nos dois sentidos.

Conforme apuração da TV Gazeta Norte, o acidente envolveu uma moto Honda Biz, um Toyota Corolla, dois caminhões e uma carreta carregada de eucalipto. O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

*Texto em atualização

  • Link copiado
Publicidade