Motociclista morre em acidente grave na BR 101 em Linhares
Publicado em 12/08/2025 às 16h38
Um motociclista ainda não identificado morreu na tarde desta terça-feira (12), na BR 101, em Linhares, na altura de Gaivotas. Por conta do acidente, o trânsito na via está fechado nos dois sentidos.
Conforme apuração da TV Gazeta Norte, o acidente envolveu uma moto Honda Biz, um Toyota Corolla, dois caminhões e uma carreta carregada de eucalipto. O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
*Texto em atualização