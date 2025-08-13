Home
Acidente de trânsito em Cariacica deixa piloto de moto em estado grave

Câmera flagrou o acidente; uma equipe do Samu/192 resgatou a vítima, que conduzia a moto envolvida na colisão

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:59

Imagens de câmera de segurança mostram o exato momento do acidente, na manhã desta quarta-feira (13).

Um motociclista de 28 anos ficou gravemente ferido após colidir contra uma picape na manhã desta quarta-feira (13), no bairro Vila Isabel, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 9h, na Avenida Castelo Branco, e o homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.  Nas imagens do vídeo que abre a reportagem é possível ver o exato momento do acidente.

Carro e moto quebrados após acidente
Carro e moto após acidente em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

"Os agentes acionaram a ambulância do Samu/192 para o socorro da vítima, que foi levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Após o socorro, os veículos foram retirados da via assim que os agentes de trânsito espalharam pó de serra para conter o óleo que vazou. Os agentes também acionaram o BPTran da Polícia Militar para os procedimentos finais da ocorrência", informou a Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Social.

A reportagem tenta informações sobre o encaminhamento dado ao motorista da picape. 

