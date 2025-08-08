Corrida altera trânsito em avenidas de Vitória neste sábado (9)
Uma corrida de rua, denominada 'Circuito da Lua - Etapa Lua Cheia', vai reunir mais de 800 participantes neste sábado (9) e provocar mudanças no trânsito de Vitória. Entre 20h e 21h30, uma faixa de cada sentido das avenidas Nossa Senhora dos Navegantes e Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar) será destinada aos corredores, restando duas para os veículos. O trecho afetado vai da Praça do Papa, na Enseada do Suá, até o cruzamento da Leitão da Silva e Beira-Mar, na Praia do Suá, assim como o percurso até o Sam’s Club, em Bento Ferreira.
A Rua Henrique Christovam Miguel, ao lado da Praça do Papa, ficará totalmente interditada das 4h às 22h, pois será ponto de largada e chegada da prova. A Guarda Municipal de Vitória vai posicionar equipes nos pontos de maior movimento para garantir a segurança de motoristas e atletas. O tráfego retornará totalmente à normalidade por volta das 21h30, segundo a corporação.