Saldo do feriado

Corpus Christi: PRF registra 3 mortes e 40 feridos nas BRs que cortam o ES

Desatenção foi a principal causa de acidentes. Os radares móveis da PRF registraram ainda 1.317 imagens de veículos trafegando acima do limite de velocidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou no domingo a Operação Corpus Christi 2025, que foi realizada durante o feriado prolongado. Ao longo dos cinco dias de operação, foram registrados 33 acidentes, dos quais 10 foram classificados como graves. Ao todo, três pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A PRF intensificou a fiscalização e promoveu ações educativas com o intuito de coibir comportamentos de risco por parte dos motoristas. >

Durante a operação, a PRF fiscalizou 4.051 pessoas e 3.528 veículos. Ao todo, 33 veículos com irregularidades foram recolhidos. Também foram realizados 2.211 testes de bafômetro, com foco na prevenção da combinação entre álcool e direção. No total, foram emitidos 1.169 autos de infração e 10 pessoas foram presas por diferentes tipos de delitos. Os radares móveis da PRF registraram ainda 1.317 imagens de veículos trafegando acima do limite de velocidade. Todas essas imagens serão avaliadas por uma equipe técnica e, se confirmada a infração, serão transformadas em autos de infração conforme prevê a legislação.>