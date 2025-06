Trânsito

Pedestre morre atropelado por carro na BR 101 na Serra

Uma pessoa morreu atropelada por um carro no km 240,6 da BR 101, na Serra, por volta das 18h do domingo (22). O acidente deixou o trânsito lento nas proximidades do pedágio, trecho onde ocorreu o atropelamento. Uma faixa da rodovia precisou ser interditada logo após o ocorrido, mas o tráfego foi liberado por volta das 20h30. Os três ocupantes do veículo não se feriram, segundo a Ecovias101. O nome da vítima não foi divulgado.