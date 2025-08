3 feridos

Colatina registra três acidentes entre motos e carros na mesma noite

Três motociclistas ficaram feridos e foram levados para hospitais; em um dos acidentes, um motorista foi preso por embriaguez ao conduzir o carro

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 14:04

Local do acidente, no bairro Lacê Crédito: Redes Sociais

Três acidentes envolvendo carros e motos, todos na noite de domingo (3), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deixaram três motociclistas feridos. Em um dos casos, no bairro Lacê, o condutor de um dos automóveis foi preso por dirigir com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica. >

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local deste acidente havia pessoas no entorno da vítima, que estava caída ao chão com várias escoriações. Não foram informados mais detalhes sobre a dinâmica da batida. O condutor do carro foi questionado e confessou ter bebido antes de dirigir. Ele havia saído de Santa Teresa com a esposa e dois filhos no veículo e apresentava olhos avermelhados, estava confuso, com as vestes desarrumadas e fala desconexas. >

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina. Conforme a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante “por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”. Depois, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.>

Carlos Germano Naumann

Veículos envolvidos no acidente no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina Crédito: Redes Sociais

No bairro Carlos Germano Naumann houve uma colisão frontal entre um carro e uma moto. O motociclista caiu ao chão e ficou desmaiado, com várias lesões, informou a PM. O motorista do carro prestou socorro e disse aos militares que acionou o resgate para prestar atendimento. Ele contou aos policiais que a moto estaria em alta velocidade na contramão. >

O motociclista foi socorrido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos e não foram informados detalhes sobre o estado de saúde dele. Já o condutor do carro recusou a fazer o teste do bafômetro, porque estava sentindo dores no peito devido à pancada do acidente e não conseguia soprar o equipamento. Foi feito um exame que indicou que não havia sinais de que ele consumisse bebidas. >

O motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outra (Dipo) de Colatina”, finalizou.>

Olívio Zanotelli

A vítima do acidente no bairro Olívio Zanotelli é uma adolescente, de 16 anos, que conduzia uma moto. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a menor seguia sentido Centro a Duas Vendinhas, quando um carro fez uma conversão na rodovia, de uma vez, no sentido contrário, para entrar no bairro Olívio Zanotelli e houve uma colisão de frente com a moto. O condutor do carro fugiu e abandonou o veículo na via. O automóvel foi guinchado. >

