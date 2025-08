Estradas

Motociclista morre em acidente em Ibatiba, Sul do ES

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante

Um motociclista de 46 anos morreu em um acidente na ES 185, em Ibatiba, Sul do Espírito Santo, no domingo (3). Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado na localidade de Santa Clara. A dinâmica do acidente e o nome do piloto não foram divulgados. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, da Polícia Científica. >