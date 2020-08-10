Carro fica destruído e motorista ferido em grave acidente com carreta no ES

O motorista do carro de passeio foi socorrido e encaminhado para o hospital Crédito: Leitor

Um homem ficou gravemente ferido em um acidente na tarde deste domingo (9), na BR 101, no trecho que faz a entrada para a comunidade de Juncado, interior de Sooretama , no Norte do Espírito Santo . O carro onde a vítima estava colidiu com uma carreta e ficou completamente destruído.

TV Gazeta, o motorista ficou preso às ferragens do veículo e foi socorrido em estado grave. Ele apresentava ferimentos no rosto e fraturas nos braços e nas pernas. Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local a vítima já tinha sido levada para um hospital por uma ambulância. De acordo com informações da, o motorista ficou preso às ferragens do veículo e foi socorrido em estado grave. Ele apresentava ferimentos no rosto e fraturas nos braços e nas pernas.

A suspeita é que o carro tenha colidido de frente com a carreta. Com o impacto da colisão, a frente do veículo de passeio ficou bastante danificada. O motorista que dirigia a carreta não sofreu ferimentos.

O motorista ferido continua internado em estado grave no hospital.

LINHARES

O motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo e capotou na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga Crédito: Leitor

Também neste domingo (9), outro acidente foi registrado na Região Norte do Estado. O motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo e capotou na pista. O acidente foi na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. O motorista chegou a ser arremessado do carro e socorrido por populares.

ARACRUZ

Na BR 101, na região de Jacupemba, interior de Aracruz, o condutor de um carro tentou fazer o cruzamento para entrar na comunidade e acabou batendo em outro veículo que seguia pela rodovia.

Com o impacto da batida, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida para um hospital para receber atendimento médico.