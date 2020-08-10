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Sooretama

Carro fica destruído e motorista ferido em grave acidente com carreta no ES

A vítima foi socorrida com vida e encaminhada para o hospital. O acidente aconteceu no interior de Sooretama, no Norte do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 12:14

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:14

Motorista fica ferido após colidir veículo com uma carreta no interior do ES
O motorista do carro de passeio foi socorrido e encaminhado para o hospital Crédito: Leitor
Um homem ficou gravemente ferido em um acidente na tarde deste domingo (9), na BR 101, no trecho que faz a entrada para a comunidade de Juncado, interior de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O carro onde a vítima estava colidiu com uma carreta e ficou completamente destruído.
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local a vítima já tinha sido levada para um hospital por uma ambulância. De acordo com informações da TV Gazeta, o motorista ficou preso às ferragens do veículo e foi socorrido em estado grave. Ele apresentava ferimentos no rosto e fraturas nos braços e nas pernas.
A suspeita é que o carro tenha colidido de frente com a carreta. Com o impacto da colisão, a frente do veículo de passeio ficou bastante danificada. O motorista que dirigia a carreta não sofreu ferimentos.
O motorista ferido continua internado em estado grave no hospital.

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Motorista fica ferido após colidir veículo com uma carreta no interior do ES
O motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo e capotou na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga Crédito: Leitor
Também neste domingo (9), outro acidente foi registrado na Região Norte do Estado. O motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo e capotou na pista. O acidente foi na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. O motorista chegou a ser arremessado do carro e socorrido por populares.

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Na BR 101, na região de Jacupemba, interior de Aracruz, o condutor de um carro tentou fazer o cruzamento para entrar na comunidade e acabou batendo em outro veículo que seguia pela rodovia.
Com o impacto da batida, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida para um hospital para receber atendimento médico.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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