Acidente

Carro aquaplana, capota e cai em quintal de casa em Vargem Alta

Veículo ficou com as rodas para cima e foi amarrado a um coqueiro para não descer no declive; condutora contou que perdeu o controle da direção devido à água na pista

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de maio de 2025 às 17:41

Carro capotou ea condutora ficou ferida em Vargem Alta, no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

Um capotamento fez um carro cair no quintal de uma casa localizada perto da Rodovia ES 164, no Centro de Vargem Alta, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (13). Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que o acidente aconteceu devido a uma aquaplanagem, ou seja, os pneus do carro perderam o contato com o asfalto ao passar por uma área molhada, fazendo o veículo sair da pista.

A condutora, que não teve o nome informado, estava consciente e contou à Polícia Militar que perdeu o controle da direção do carro, bateu em um muro e caiu no quintal. Apesar de não ter ficado presa às ferragens, a mulher não conseguia sair porque o veículo estava com as rodas para cima. >

Populares amarraram o automóvel a um coqueiro para impedir que ele descesse ainda mais pelo gramado devido ao declive. Quando os bombeiros chegaram, o veículo foi estabilizado, a mulher retirada e atendida pelo Samu/192. A vítima foi levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Não há mais informações sobre o estado de saúde. >

