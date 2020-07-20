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Em Vila Velha

Carreta tomba em viaduto na Rodovia do Sol e muda acesso à Darly Santos

De acordo com a Polícia Militar, a carreta tombou na noite deste domingo (19), mas não há informações sobre o que provocou o acidente. Motorista foi socorrido e levado para um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 09:23

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 09:23

Carreta tombou no trevo da Rodovia do Sol que dá acesso a Rodovia Darly Santos
Carreta tombou no trevo da Rodovia do Sol que dá acesso a Rodovia Darly Santos Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O motorista que segue pela Rodovia do Sol no sentido Guarapari - Vila Velha deve redobrar a atenção na manhã desta segunda-feira (20). Uma carreta tombou na subida do viaduto de acesso à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Por conta disso, o motorista que passa pelo local nesse sentido precisa seguir reto para acessar a Darly Santos através de outro retorno alguns quilômetros à frente.
Carreta tombou no trevo da Rodovia do Sol que dá acesso a Rodovia Darly Santos
Carreta tombou na noite desta domingo (19) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
De acordo com a  Polícia Militar, a carreta tombou na noite deste domingo (19), mas não há informações sobre o que provocou o acidente. Segundo a TV Gazeta, testemunhas relataram que o veículo transportava pedras e vinha do Sul do Estado. O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu), levado para um hospital no município e passa bem.
Com informações da TV Gazeta
Carreta tombou no trevo da Rodovia do Sol que dá acesso a Rodovia Darly Santos
Carreta tombou no trevo da Rodovia do Sol que dá acesso a Rodovia Darly Santos Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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