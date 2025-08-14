Linhares e João Neiva

BR 101 Norte registra três acidentes e duas mortes em menos de 24 horas

Colisões ocorreram entre as tardes de terça (12) e quarta-feira (13) e as vítimas conduziam motos; todos os casos envolveram motocicletas

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:22

Em menos de 24h, duas pessoas morreram emacidente com mortes no trecho Norte da BR 101 no ES Crédito: Leitor

Três acidentes, dois deles com mortes, foram registrados no trecho Norte da BR 101 em menos de 24 horas. Ao todo, dois motociclistas morreram e um ficou ferido em colisões que ocorreram em Linhares e João Neiva, desde a última terça-feira (12).

Na tarde dessa quarta-feira (13), um motociclista morreu no km 169, em Linhares, após uma colisão lateral com um carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da motocicleta, um homem de 56 anos, não identificado, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito atestado no local. O condutor do automóvel, de 35 anos, saiu ileso.

Na mesma tarde, um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo uma carreta no km 204,8, em João Neiva. A colisão ocorreu no trevo principal da cidade, ponto recorrente de acidentes graves. O piloto da moto se preparava para cruzar a rodovia, mas foi atingido pela carreta e caiu no asfalto. Ele sofreu ferimentos e precisou ser socorrido.

Mais um em Linhares

Na tarde de terça-feira (12), um motociclista identificado como Wellton Moraes dos Santos morreu no km 145 da rodovia, em Linhares, na altura de Gaivotas. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, o acidente envolveu uma moto Honda Biz, um Toyota Corolla, dois caminhões e uma carreta carregada de eucalipto. O motociclista foi atropelado pela carreta e não resistiu. Já o condutor do carro ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

