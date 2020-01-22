Árvore cai e interdita Rua Henrique Moscoso, no Centro de Vila Velha

Uma árvore caiu e interditou a Rua Henrique Moscoso, no cruzamento com a Rua Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha, por volta de 7h20 desta quarta-feira (22). A via, que é uma das principais de acesso à região, precisou ser interditada para passagem de veículos. Uma equipe da Guarda Municipal foi ao local para orientar motoristas e pedestres.

De acordo com moradores, não ventava no momento da queda e ninguém ficou ferido. Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que "o trânsito permaneceu interditado no quarteirão entre a ruas Luíza Guinalda e a Antônio Ataíde, no sentido Centro. A Secretaria de Serviços Urbanos concluiu o serviço de retirada da árvore bem como a limpeza da via por volta das 9h30. O Trânsito já voltou ao normal".