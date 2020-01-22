Motorista de aplicativo morre em acidente no 1º dia de trabalho na Serra

vítima em acidente envolvendo cinco veículos na Serra estava trabalhando pela primeira vez como motorista de aplicativo Crédito: A Gazeta

Wesley Nascimento, motorista de um dos cinco veículos envolvidos no acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (21) na Serra , realizava o primeiro dia de trabalho como motorista de aplicativo. Ele morreu no local do acidente. De acordo com a família da vítima, Wesley tinha almoçado e havia acabado de sair de casa para atender novos clientes.

A colisão ocorreu no km 260, na altura de Cidade Pomar. Além do caminhão e do ônibus da Viação Lírio dos Vales, o acidente envolveu ainda uma moto e dois carros de passeio. As duas vítimas que estavam na moto, de acordo com informações divulgadas pela Eco 101, foram encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Já o ônibus, que seguia de Vitória para Fundão, tinha 12 passageiros que não se feriram, segundo informações do gerente da empresa, Sebastião Ferreira Neto.

A Polícia Rodoviária Federal ainda não tem informações sobre a dinâmica do acidente e sobre o estado de saúde dos feridos. Já o gerente da Lírio dos Vales disse que o motorista do Fiat Uno invadiu a contramão. "Ele invadiu a contramão, bateu na frente do ônibus, rodou, voltou para a faixa que ele estava e bateu em outro carro. Com isso, veio o caminhão e bateu na traseira do ônibus. Uma moto acabou atingida também", relatou Sebastião, que garantiu que os passageiros serão realocados em outro ônibus.