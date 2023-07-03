Acidente deixa dois mortos e dois feridos em Governador Lindenberg

As pessoas feridas, dois homens, de 24 e 28 anos, foram socorridas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. A Polícia Militar informou que fez isolamento da área para a chegada da perícia e que não foi possível fazer o teste do bafômetro. Ainda segundo a PM, não foi possível identificar quem dirigia cada veículo.