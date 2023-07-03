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Entre moto e carro

Acidente deixa dois mortos e dois feridos em Governador Lindenberg

Segundo a PM, os dois veículos seguiam em direção a um rancho; colisão entre moto e carro ocorreu na região de um trevo, na tarde de domingo (3)

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 10:12

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 jul 2023 às 10:12
Carro caiu em área alagada fora da pista da ES 245, em Governador Lindenberg
Carro caiu em área alagada fora da pista da ES 245, em Governador Lindenberg Crédito: Reprodução
Um homem e uma mulher, ambos de 26 anos, morreram e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre um carro e uma moto na ES 245, na localidade de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a colisão ocorreu na tarde de domingo (3). As duas pessoas que morreram estavam uma no automóvel e outra na moto.
Em imagens, é possível ver que com o impacto da batida, os dois veículos saíram da pista e o automóvel caiu em uma área alagada. O acidente aconteceu no trevo que dá acesso à Graça Aranha, no interior de Colatina. Familiares das vítimas relataram para a PM que a moto e o carro seguiam na mesma direção e se deslocavam para um rancho em São Domingos do Norte
Moto ficou bastante danificada após o acidente
Moto ficou bastante danificada após o acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As pessoas feridas, dois homens, de 24 e 28 anos, foram socorridas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. A Polícia Militar informou que fez isolamento da área para a chegada da perícia e que não foi possível fazer o teste do bafômetro. Ainda segundo a PM, não foi possível identificar quem dirigia cada veículo.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o acidente para a Polícia Civil. A corporação informou que os corpos de um homem e de uma mulher foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML), de Colatina, para serem necropsiados e liberados para sepultamento. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Delegacia de Governador Lindenberg, e detalhes não serão divulgados, por enquanto.

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