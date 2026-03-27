Quem são os motoristas cantores que viraram sensação em Linhares?

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:16
Dois motoristas de ônibus de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, estão conquistando a internet com um talento que vai além da qualidade ao volante. Durante o intervalo entre as viagens, eles transformam o ponto final em palco com muita alegria e descontração.
A cena chamou a atenção de quem passava pelo local e logo o show foi parar nas redes sociais. Os vídeos alcançaram mais de 400 mil visualizações. Luis da Silva e Ivanildo Cerqueira Santos aproveitam esses momentos para fazer da rotina do trânsito puxada um pouco mais leve.
O sucesso inesperado nas redes sociais trouxe visibilidade e hoje eles são conhecidos como os "motoristas famosinhos". Contudo, para eles, mais importante que os números são os momentos de descontração. E, se depender deles, a cantoria não terá fim.
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