Karine Nobre
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A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Lojas da BYD Vitória Motors vendem mais de 550 veículos em um prazo de 48 horas

Performance da marca no Espírito Santo chegou a 142 carros vendidos durante campanha nacional de vendas da montadora chinesa na última semana

Vitória
Publicado em 27/03/2026 às 18h20
BYD Dolphin é o modelo, 100% elétrico, mais vendido no Brasil em 2023
O BYD Dolphin foi um dos modelos comercializados durante promoção. Crédito: Reprodução/ BYD

As lojas da BYD Vitória Motors no Espírito Santo chegaram à marca de 142 veículos comercializados no prazo de 48 horas. Contando todas as lojas da marca no Brasil (localizadas, além do ES, em Minas Gerais, Goiás e Brasília), foram mais de 550 veículos no prazo estabelecido pela campanha nacional da marca chinesa.

Marcada para acontecer durante dois dias, a campanha, batizada de 48 horas eletrizantes da montadora, aconteceu em todo o território nacional, atingindo o recorde de 4.300 veículos vendidos. Segundo a montadora, esse resultado representa avanço de 64% em relação à edição de julho de 2025, quando foram contabilizados 2.616 pedidos.

A campanha, que ocorreu na última sexta (20) e sábado (21), teve a participação de todas as 211 concessionárias da rede no Brasil e, somente no sábado foram 3.217 pedidos, o maior volume da marca em um dia de final de semana, esclarece a montadora.

“Batemos mais um recorde de vendas em um único fim de semana, o que confirma que a estratégia que escolhemos para o mercado é acertada. Seguiremos expandindo a rede de concessionárias e o volume de vendas até alcançar a liderança de mercado em 2030”, projeta Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head comercial e de marketing da BYD Auto.

Primeira prestação só depois da Copa na Prime Hyundai

Já a Prime Hyundai está com uma ação promocional com facilidades e carência de 120 dias, permitindo que o comprador pague a primeira parcela apenas após o período da Copa do Mundo de 2026. A promoção é válida até o dia 31 de março, para as unidades de Serra, Vila Velha, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. “Entendemos que o consumidor busca não apenas um preço atrativo, mas fôlego no orçamento. Por isso, desenhamos uma condição onde o cliente já sai de carro novo aproveitando um desconto direto de até R$ 25 mil e ainda ganha quatro meses de carência, começando a pagar as parcelas apenas no segundo semestre", explica Ezequiel Duque, Gerente Regional da Prime Hyundai.

Novo GS3 chega às concessionárias GAC Lider de Vitória e Vila Velha

GAC GS3 2026
O GAC GS3 chega ao ES em duas configurações: Elite e Premium. Crédito: GAC/Divulgação

Um dos lançamentos mais significativos da última semana, o SUV a combustão GS3, já encontra-se em solo capixaba, nas lojas da GAC Lider de Vitória e Vila Velha. O modelo é oferecido em duas versões, Premium e Elite, ambas com motorização 1.5 turbo e câmbio automatizado de dupla embreagem (7WDCT).

Como parte da estratégia de lançamento, há condições especiais para as duas versões. A versão Premium está disponível por R$ 129.990, enquanto a topo de linha, Elite, parte de R$ 159.990. As ofertas são válidas até o dia 31 de março ou enquanto durar o estoque, limitado a 1.000 unidades.

“Trata-se de um veículo que chega para transformar o cenário do mercado automotivo brasileiro, posicionando-se de forma competitiva no disputado segmento dos SUVs compactos. Moderno e mais sofisticado que grande parte dos modelos disponíveis na categoria, o GS3 se destaca também pelo porte: embora classificado como compacto, apresenta dimensões que o aproximam de um SUV médio”, conta Paulo Daltin, diretor da GAC Lider.

Setor de pintura industrial debate tecnologias da Mercedes e Ferrari

Realizado em Farroupilha (RS), o primeiro Koria Summit reuniu 300 profissionais para discutir o avanço técnico nos segmentos de reparação automotiva e industrial. O foco central das discussões recaiu sobre o ganho de produtividade via automação e novas tecnologias de aplicação, como o uso de nitrogênio nos processos de pintura — método adotado pela Mercedes-Benz para garantir estabilidade e reduzir desperdícios. No campo da alta performance, o evento detalhou os processos de polimento da Ferrari, reforçando a demanda do mercado brasileiro por acabamentos de padrão global. O encontro serviu como termômetro para a modernização das linhas de montagem nacionais, apresentando desde a criação de cores pela AkzoNobel até soluções em tintas em pó da WEG. Além da técnica, o debate sobre gestão Lean e excelência operacional, conduzido pela vice-presidência da Embraer, sinaliza que o setor busca integrar eficiência fabril com sustentabilidade.

Plataforma de leilão de carros aposta em financiamento para impulsionar vendas

Veículos de leilão podem ser vendidos com lance inicial de pelo menos 40% do valor da tabela Fipe
Plataforma de leilão de carros iniciou a oferta de financiamento para veículos em sua plataforma de venda direta. Crédito: Freepik

A plataforma de leilão de carros Copart iniciou a oferta de financiamento para veículos em sua plataforma de venda direta, o canal “Compre Agora”, que permite adquirir carros diretamente pelo site da companhia. A modalidade cresceu 73% em volume de veículos vendidos nos últimos 12 meses e já representa 10% das vendas totais da companhia no Brasil. A demanda maior está em modelos de alta liquidez como Hyundai HB20, Chevrolet Onix, Toyota Hilux e Fiat Strada.

A estratégia do presidente Adiel Avelar para 2026 foca na transformação da Copart em um ecossistema de serviços, indo além do modelo tradicional de leilões. Segundo o executivo, ao facilitar o acesso ao crédito para consumidores e lojistas, a empresa tenta reduzir a fricção na jornada de compra e atrair o comprador de varejo, competindo diretamente com marketplaces de seminovos.

Stellantis projeta R$ 300 milhões em e-commerce com entrada na Shopee

A Stellantis oficializou a abertura de lojas oficiais das marcas Fiat, Jeep, Ram, Citroën e Peugeot na Shopee. O portfólio inclui desde componentes genuínos Mopar até a linha bproauto, voltada ao mercado de reposição independente, e peças remanufaturadas da Circular Autopeças. O avanço digital ocorre após a companhia registrar R$ 200 milhões em vendas de e-commerce em 2025. Com a nova vitrine, a meta para 2026 é elevar o faturamento do canal para R$ 300 milhões. Mais do que uma simples loja virtual, a operação integra 150 concessionários à plataforma, funcionando como um braço logístico que une o estoque físico da rede à agilidade do varejo digital. Para o mercado, o movimento reforça a estratégia de pós-venda da Stellantis em fidelizar o cliente fora da garantia e o mecânico independente através do “Clube do Mecânico”.

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