Lojas da BYD Vitória Motors vendem mais de 550 veículos em um prazo de 48 horas

O BYD Dolphin foi um dos modelos comercializados durante promoção. Crédito: Reprodução/ BYD

As lojas da BYD Vitória Motors no Espírito Santo chegaram à marca de 142 veículos comercializados no prazo de 48 horas. Contando todas as lojas da marca no Brasil (localizadas, além do ES, em Minas Gerais, Goiás e Brasília), foram mais de 550 veículos no prazo estabelecido pela campanha nacional da marca chinesa.



Marcada para acontecer durante dois dias, a campanha, batizada de 48 horas eletrizantes da montadora, aconteceu em todo o território nacional, atingindo o recorde de 4.300 veículos vendidos. Segundo a montadora, esse resultado representa avanço de 64% em relação à edição de julho de 2025, quando foram contabilizados 2.616 pedidos.

A campanha, que ocorreu na última sexta (20) e sábado (21), teve a participação de todas as 211 concessionárias da rede no Brasil e, somente no sábado foram 3.217 pedidos, o maior volume da marca em um dia de final de semana, esclarece a montadora.

“Batemos mais um recorde de vendas em um único fim de semana, o que confirma que a estratégia que escolhemos para o mercado é acertada. Seguiremos expandindo a rede de concessionárias e o volume de vendas até alcançar a liderança de mercado em 2030”, projeta Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head comercial e de marketing da BYD Auto.

Novo GS3 chega às concessionárias GAC Lider de Vitória e Vila Velha

O GAC GS3 chega ao ES em duas configurações: Elite e Premium. Crédito: GAC/Divulgação

Um dos lançamentos mais significativos da última semana, o SUV a combustão GS3, já encontra-se em solo capixaba, nas lojas da GAC Lider de Vitória e Vila Velha. O modelo é oferecido em duas versões, Premium e Elite, ambas com motorização 1.5 turbo e câmbio automatizado de dupla embreagem (7WDCT).

Como parte da estratégia de lançamento, há condições especiais para as duas versões. A versão Premium está disponível por R$ 129.990, enquanto a topo de linha, Elite, parte de R$ 159.990. As ofertas são válidas até o dia 31 de março ou enquanto durar o estoque, limitado a 1.000 unidades.

“Trata-se de um veículo que chega para transformar o cenário do mercado automotivo brasileiro, posicionando-se de forma competitiva no disputado segmento dos SUVs compactos. Moderno e mais sofisticado que grande parte dos modelos disponíveis na categoria, o GS3 se destaca também pelo porte: embora classificado como compacto, apresenta dimensões que o aproximam de um SUV médio”, conta Paulo Daltin, diretor da GAC Lider.

Plataforma de leilão de carros aposta em financiamento para impulsionar vendas

Plataforma de leilão de carros iniciou a oferta de financiamento para veículos em sua plataforma de venda direta. Crédito: Freepik

A plataforma de leilão de carros Copart iniciou a oferta de financiamento para veículos em sua plataforma de venda direta, o canal “Compre Agora”, que permite adquirir carros diretamente pelo site da companhia. A modalidade cresceu 73% em volume de veículos vendidos nos últimos 12 meses e já representa 10% das vendas totais da companhia no Brasil. A demanda maior está em modelos de alta liquidez como Hyundai HB20, Chevrolet Onix, Toyota Hilux e Fiat Strada.

A estratégia do presidente Adiel Avelar para 2026 foca na transformação da Copart em um ecossistema de serviços, indo além do modelo tradicional de leilões. Segundo o executivo, ao facilitar o acesso ao crédito para consumidores e lojistas, a empresa tenta reduzir a fricção na jornada de compra e atrair o comprador de varejo, competindo diretamente com marketplaces de seminovos.

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