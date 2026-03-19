Shopping do Automóvel vai abrir novo espaço para 19 lojas na Serra

Segmento de usados tem se mantido aquecido no Brasil e ES. Crédito: Shutterstock

O setor de carros usados e seminovos está bastante aquecido. Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) mostram que no ano passado foram comercializados mais de 18,5 milhões de veículos desse segmento, com uma previsão de crescimento 7,8% este ano, chegando a quase 20 milhões de unidades em 2026.



No Espírito Santo, os números para este ano também são de crescimento de 7% em relação ao ano passado. Até agora, já foram vendidos 72.425 unidades de usados e seminovos em 2026, uma alta de 6,9% em relação ao mesmo período. E isso tem provocado novos empreendimentos no setor, como é o caso da segunda unidade que o Shopping do Automóvel vai inaugurar, ainda este mês, na Serra.

Batizada de Mega Shopping do Automóvel, a nova unidade vai ficar localizada na altura do km 2 da ES-010 e terá cerca de 19 lojas de 400 metros quadrados, além da previsão de espaços para bancos, atendimento e até lazer com foco em famílias.

“O atual Shopping do Automóvel em Carapina vai continuar, mas agora teremos mais essa unidade maior, mais estruturada e com lojas ainda mais premium. Queremos levar o Detran, bancos e ter um parque para as crianças ficarem enquanto os pais fazem negócio. Além disso, teremos um centro para venda de som e acessórios para carro”, explica Calebe Ferreira Souza, gestor da Ideias e Eventos, empresa por trás da marca.

O espaço deve comportar também despachantes, vistoria e até serviços de polimento e pintura. A inauguração está prevista para o final de março e, segundo adianta Calebe, no dia da abertura, haverá oportunidades para quem está em busca de trocar de carro, como o oferecimento de taxas mais competitivas.

Vendas de veículos novos no ES têm alta de 7,43% no bimestre

Foram emplacados, no ES, 17.314 veículos no acumulado do ano. Crédito: Shutterstock

Ainda sobre vendas de carros, no setor de zero quilômetro, os emplacamentos no primeiro bimestre no Espírito Santo tiveram aumento de 7,43%: foram comercializados 17.314 veículos no acumulado do ano, contra 16.116 no mesmo período de 2025.

Já em fevereiro as vendas somaram 8.961 unidades de todos os segmentos, contra 8.353 unidades vendidas em janeiro de 2026, apresentando uma alta de 7,28%. Comparando os emplacamentos de fevereiro de 2026, 8.961 unidades, com os emplacamentos de fevereiro de 2025, 8.939 unidades, eles foram superiores em 0.25%.

“O mês de fevereiro, o mais curto do ano, registrou uma alta de 7,28%sobre janeiro. No acumulado do bimestre, registrou uma alta de 7,43%, tendo como destaque os segmentos de autos e motocicletas”, avalia Augusto Giuberti, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

A Gazeta integra o Saiba mais