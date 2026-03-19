Karine Nobre
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A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Shopping do Automóvel vai abrir novo espaço para 19 lojas na Serra

Nova unidade terá lojas de 400 metros quadrados e previsão de espaços para bancos, atendimento e até lazer com foco em famílias

Vitória
Publicado em 19/03/2026 às 18h06
Comprar carro
Segmento de usados tem se mantido aquecido no Brasil e ES. Crédito: Shutterstock

O setor de carros usados e seminovos está bastante aquecido. Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) mostram que no ano passado foram comercializados mais de 18,5 milhões de veículos desse segmento, com uma previsão de crescimento 7,8% este ano, chegando a quase 20 milhões de unidades em 2026.

No Espírito Santo, os números para este ano também são de crescimento de 7% em relação ao ano passado. Até agora, já foram vendidos 72.425 unidades de usados e seminovos em 2026, uma alta de 6,9% em relação ao mesmo período. E isso tem provocado novos empreendimentos no setor, como é o caso da segunda unidade que o Shopping do Automóvel vai inaugurar, ainda este mês, na Serra.

Batizada de Mega Shopping do Automóvel, a nova unidade vai ficar localizada na altura do km 2 da ES-010 e terá cerca de 19 lojas de 400 metros quadrados, além da previsão de espaços para bancos, atendimento e até lazer com foco em famílias.

“O atual Shopping do Automóvel em Carapina vai continuar, mas agora teremos mais essa unidade maior, mais estruturada e com lojas ainda mais premium. Queremos levar o Detran, bancos e ter um parque para as crianças ficarem enquanto os pais fazem negócio. Além disso, teremos um centro para venda de som e acessórios para carro”, explica Calebe Ferreira Souza, gestor da Ideias e Eventos, empresa por trás da marca.

O espaço deve comportar também despachantes, vistoria e até serviços de polimento e pintura. A inauguração está prevista para o final de março e, segundo adianta Calebe, no dia da abertura, haverá oportunidades para quem está em busca de trocar de carro, como o oferecimento de taxas mais competitivas.

Grupo Orletti homenageia suas colaboradoras

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Grupo Orletti preparou uma homenagem especial para o seu time feminino que atua nas lojas pelo Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Quatro colaboradoras compartilharam suas histórias em um vídeo institucional, destacando momentos desafiadores e conquistas pessoais e profissionais. Produzido pela Trio Produtora, o vídeo foi divulgado nas redes sociais do Grupo Orletti e um dos destaques é o depoimento de dona Ana Orletti, mãe de Wagner Orletti, CEO do Grupo, que participa da homenagem.

Vendas de veículos novos no ES têm alta de 7,43% no bimestre

Comprar carro, concessionária
Foram emplacados, no ES, 17.314 veículos no acumulado do ano. Crédito: Shutterstock

Ainda sobre vendas de carros, no setor de zero quilômetro, os emplacamentos no primeiro bimestre no Espírito Santo tiveram aumento de 7,43%: foram comercializados 17.314 veículos no acumulado do ano, contra 16.116 no mesmo período de 2025.

Já em fevereiro as vendas somaram 8.961 unidades de todos os segmentos, contra 8.353 unidades vendidas em janeiro de 2026, apresentando uma alta de 7,28%. Comparando os emplacamentos de fevereiro de 2026, 8.961 unidades, com os emplacamentos de fevereiro de 2025, 8.939 unidades, eles foram superiores em 0.25%.

“O mês de fevereiro, o mais curto do ano, registrou uma alta de 7,28%sobre janeiro. No acumulado do bimestre, registrou uma alta de 7,43%, tendo como destaque os segmentos de autos e motocicletas”, avalia Augusto Giuberti, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

Harley-Davidson retoma o National H.O.G. Rally no Brasil após hiato de oito anos

A Harley-Davidson confirmou o retorno do National H.O.G. Rally ao calendário brasileiro entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026. O evento, que não era realizado no país há oito anos, terá como sede a cidade de Foz do Iguaçu (PR). A programação técnica inclui o tradicional desfile de motocicletas pela Usina Hidrelétrica de Itaipu no sábado (26), além de recepção com luau e o encerramento com o show Rock’n Harley. A participação no rali é exclusiva para proprietários de motocicletas da marca com associação ativa ao Harley Owners Group.

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