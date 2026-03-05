Karine Nobre
A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Vendas de usados e seminovos no ES caem em fevereiro, mas têm crescimento de 6,9% no ano

Mesmo com a queda de 2,9% em relação a janeiro, fevereiro registrou alta em relação ao mesmo período do ano passado

Vitória
Publicado em 05/03/2026 às 18h15
Atualizado em 05/03/2026 às 18h15
Ao todo, foram comercializados 72.425 automóveis usados e seminovos no primeiro bimestre de 2026. Crédito: Shutterstock

As vendas de carros seminovos e usados no Espírito Santo tiveram uma queda de 2,9% em fevereiro (35.679 unidades) com relação a janeiro (36.746 unidades), totalizando. Um dos motivos foi a quantidade maior de feriados, por conta do carnaval.

“Quando olhamos para o mês de fevereiro deste ano comparado a janeiro, essa queda foi devido à menor quantidade de dias úteis. O carnaval chegou bem no meio do mês, o que acarretou essa leve queda. Para março, acredito que, por ser o maior mês do ano até agora e sem feriados, será bem forte para o mercado de seminovos”, analisa o diretor de Comunicação da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do Espírito Santo (Arives), André Paullo.

Por outro lado, os números se mantiveram em ritmo de crescimento, quando comparado a fevereiro de 2025: uma alta de 6,2%, (foram comercializados 33.589 unidades no ano passado nesse período. E no acumulado do ano (janeiro e fevereiro), a alta foi de 6,9%: um total de 72.425 automóveis vendidos este ano contra 67.730 unidades no ano passado.

Os números vão ao encontro do cenário nacional, que mantém ritmo de alta, com crescimento acumulado de 16,1% nos dois primeiros meses do ano. Ao todo, foram vendidas 2.703.716 unidades. Somente em fevereiro, as vendas nacionais foram de 1.363.383 unidades, uma alta de 1,7% em relação a janeiro.

O presidente da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), Everton Fernandes, mantém uma perspectiva otimista para o cenário de usados e seminovos, mesmo com um ano recheado de grandes eventos, como Copa do Mundo e eleições.

“Embora a Fenauto ainda não tenha definido, neste momento, uma projeção fechada de crescimento para 2026, e considerando que teremos fatores que tradicionalmente afetam o ritmo do mercado, como eleições e Copa do Mundo - que tendem a gerar momentos de cautela por parte do consumidor - acreditamos que será um ano bom para o setor”, explica.

Triunfo Auto Group inaugura nova loja da Bajaj em Vila Velha neste sábado

A terceira loja da Bajaj, representada no Espírito Santo pelo Triunfo Auto Group, será inaugurada neste sábado (7), a partir das 9h. Localizada em Vila Velha, na avenida Doutor Olívio Lira, no bairro Divino Espírito Santo, a coluna já havia adiantado sobre essa inauguração no ano passado, em conversa com o CEO do grupo, André Orletti. A nova loja terá estrutura completa de vendas, pós-venda e peças. E para celebrar a inauguração, será realizado um ride especial, com saída da Bajaj Serra, com parada na unidade de Vitória e destino na nova loja em Vila Velha.

Tai Motors Vitória é eleita a melhor concessionária Hyundai do Brasil

Paulo Daltin e José Braz Neto com executivos da Hyundai
Paulo Daltin e José Braz Neto com executivos da Hyundai. Crédito: Divulgação

A Tai Motors Vitória foi premiada pela Hyundai Motor Américas Central e do Sul com a certificação Platinum do Excellent Dealer Club como a melhor concessionária da marca no País.

“A certificação representa alto padrão de performance em volume de vendas e market share, satisfação do cliente, qualidade no pós-venda, gestão financeira, estrutura, identidade visual e capacitação da equipe. É o resultado do trabalho de um time dedicado, que faz acontecer todos os dias”, avalia o diretor da Tai Motors, Paulo Dalin.

A Tai Motors teve ainda três reconhecimentos nessa premiação: além do certificado Platinum para a unidade de Vitória, a concessionária de Colatina recebeu a certificação Gold e a de Belo Horizonte, a Silver, posicionando-se entre as melhores do país.

Para José Braz Neto, diretor do Conselho Executivo do Grupo Lider, ao qual a Tai Motors está ligada, liderar o ranking nacional comprova a excelência e a dedicação diária das equipes, motivo de grande satisfação para o conglomerado.

GW Lider terá evento para testar 4x4 da GWM

A unidade de Vila Velha da GW Lider, vai realizar o evento Modo 4x4 Ativado, com uma pista off-road para testar os modelos 4x4 da GWM. O evento acontece no dia 14 de março, a partir das 9h. No mesmo dia, a rede de concessionárias vai promover o 4x4 Experience nas unidades de Vitória, Vila Velha, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, que terá condições especiais de pagamento para os modelos GWM 4x4: Tank 300, Poer 30 e Haval H9.

